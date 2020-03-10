在高雄多位立委爭取下，交通部2017年正式核定高雄國際機場2035年整體規劃案，預計將投入500億元，去年進出旅客達750萬人次的小港國際機場新航廈，預計今年6月完成期末報告，明年6月完成環評之後，進入施工階段，預定2027年完工，屆時，將打造成為年容量1,650萬人次的大航廈。

立委賴瑞隆10日指出，高雄國際機場是南部出入境的重要門戶，也是飛往日、韓、中、港、東南亞等地的重要飛航基地，近4年來，客量人次屢創新高，2018年約700萬人次，2019年更超過750萬人次。

賴瑞隆指出，在高雄多位立委爭取之下，交通部2017年正式核定高雄國際機場2035年整體規劃經費，改善機場場面設設施、航廈擴建、機坪、轉換空間，將可容納更多旅運人次，提升高雄機場整體功能。

他說，高雄國際機場已籌劃新航廈改建工程，總經費500億元，交通部已針對新航廈、停機坪、轉運工程先期規劃作業，併案處理，其中，新航廈預計今年6月完成期末報告，明年6月完成環評之後，進入施工階段，預定2027年完工，完工後將打造成為年容量1,650萬人次的大航廈。

交通部表示，新航廈建設將以三階段方式建設，先自既有國際航廈東側，建置年容量800萬人次新航廈，並與國內航廈共用。再整合既有國際航廈，提升年容量至1055萬人次，最後，擴建登機廊廳成為年容量1,650萬人次的大航廈。

交通部說，待新航廈營運後，可連通捷運、地下停車場至出入境大廳，提供國人旅客更順暢、便利的出入境動線及轉乘服務。

賴瑞隆強調，高雄國際機場對高雄、南台灣發展非常關鍵，將要求中央加快推動速度，提供國內外遊客商務客，更好的選擇，也舒緩桃園國際機場壓力，帶動南台灣產業觀光的進步發展。

(工商 )