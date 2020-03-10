銀行系統製造商Temenos正式與Google Cloud結合成為全球策略合作夥伴，Temenos將在Google Cloud上提供端到端軟體產品套裝，包括銀行分行、數位和核心銀行業務解決方案。

此項消息由Temenos執行長Max Chuard在2020年巴黎金融科技論壇（Paris Fintech Forum 2020）上宣佈。由於全球已有超過3,000家金融服務機構使用Temenos的現代、雲端原生、API優先技術，一旦各項服務整合到Google Cloud中，銀行系統上「雲」的落實速度更快，目前在Google Cloud中已經可以執行Temenos的全套銀行軟體和應用程式。

雙方的合作腳步，未來除了針對銀行客戶，協助更快地進入市場、開闢新的商業模式，更重要的是，銀行業的全球基礎架構將在Google Cloud中執行，恐讓過往多採微軟、IBM系統的地方性銀行，跨入新世代全球銀行架構的難度更高。

Temenos表示，基於其開放的雲端解決方案，以及在混合式及多雲端環境中交付的強大能力，Temenos將成為全球首家在Google Cloud Anthos上運作的銀行軟體供應商，這對於?明客戶在本地、雲端、甚至跨雲端交付關鍵任務工作而言至關重要。

Anthos是Google Cloud的混合式及多雲端應用程式平台，機構使用者可以在此平台上進行應用程式的移動和現代化升級，開發新應用程式，支援在雲端、本地或多雲端環境中運作。Anthos以Google的開源技術（例如Kubernetes、Istio、Containers等）為基礎，可以協助銀行協助其開發人員、安全專業人員、平台團隊和運營工程師，增強提升員工和客戶體驗、撙節成本並增加營收的能力。

(工商 )