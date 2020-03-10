立法院院會今日針對新冠肺炎特別預算進行總質詢，立委張宏陸建議，今年清明掃墓，希望呼籲民眾縮短掃墓時間，降低感染新冠肺炎的風險。主管宗教事務的內政部長徐國勇也表示，希望大家去燒香後，簡短結束儀式後結束，不需要花一個早上時間掃墓。

徐國勇表示，清明節如果不去掃墓燒香，有人會覺得很奇怪，建議簡短儀式後就結束。立委的建議很有道理，國會質詢直播後大家都會看到這段呼籲，希望大家可以縮短掃墓時間，降低暴露在新冠肺炎病毒下的風險。

(工商 )