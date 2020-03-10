中部地區水庫近日蓄水量，除了明德水庫還有58.6%約716萬立方公尺外，其他各個水庫都跌落50%以下，永和山水庫有效蓄水量更僅有34.8%，趁著這一波鋒面雲系來臨，明德水庫配合水利署人工增雨，燃放2支氯化鈣焰劑，藉由人造雨增加水庫水量。

經濟部水利署表示，中部除了明德水庫有效蓄水量達約58%之外，其餘如鯉魚潭水庫、永和山、石門、等等，皆未達5成，水利署於是趁這波鋒面，在9日晚間9點40分及10日凌晨1點40分在明德水庫施放2支氯化鈣焰劑人工增雨，其餘如石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭也於10日凌晨1點40分各燃放2支。

明德水庫配合水利署人工增雨，燃放2支氯化鈣焰劑，藉由人造雨增加水庫水量。

石門集水區截至中12點降雨累積約38.5毫米，預計入流水量約600萬噸，水位較下雨前的凌晨0時共上升14公分，石門水庫今日凌晨0時的大壩水位為229.61公尺、蓄水量9142萬噸、蓄水率46.3％，經過半天時間的人工大雨灌注，截至今天中午12點的水位為229.75公尺、蓄水量9215萬噸、蓄水率46.68％。

事實上，石門水庫集水區今年初以來就因枯水期所以降雨量有限，2月開始供應一期稻作整田、插秧用水，水庫水位持續下降，近幾日蓄水量會跌破不到1億噸，蓄水率也跌破過半，水利署北區水資源局已和桃園、石門農田水利會協調今日暫停供給灌溉用水，希望藉由鋒面過境和人工增雨，留下更多水在石門水庫，調節石門水庫水源。

(中時電子報)