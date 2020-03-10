奈及利亞人口販賣猖獗，許多販嬰集團會偽裝成社福機構，誘騙未婚懷孕的女子到該處待產，之後就被奴役為生產機器，不斷懷孕以供嫌犯販賣。近日當地警方再度破獲一家「嬰兒工廠」，將多名婦女與新生兒救出，據悉，嬰兒依男女性別不同，定價有很大落差，一名男嬰的市價約合該國人均9個月薪資所得。

根據《德國之聲》報導，奈及利亞是非洲人口最多的國家，全球各地不少人都會前來購買嬰兒。不久前有名受害女子從非法機構逃出求救，警方循線將販嬰集團逮捕歸案，奧貢州警方表示，遭到綁架的多名女子年齡介於20至25歲，主嫌脅迫她們與同夥進行性行為，期間不斷循環懷孕產子的過程。

由於當地重男輕女的觀念嚴重，警方透露，一名女嬰市價為750歐元（約新台幣2萬6千元），一名男嬰則可售達1250歐元（約新台幣4萬3千元），若以2018年數據換算，男嬰的售價約合該國人均9個月的所得。在奈國一對夫妻若膝下無子會被人瞧不起，這也使得類似嬰兒工廠的非法設施始終無法根除。

(中時電子報)