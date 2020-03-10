國民黨主席補選揭曉，青壯派立委江啟臣拿下。對此，資深媒體人康仁俊表示，江雖選上黨主席，可是得票率並不高，使得江自身基礎薄弱，如果江認為票源基礎來自韓粉，那麼他認為國民黨真會掛掉！

康仁俊在政論節目《新聞面對面》表示，現在韓國瑜在國民黨裡面的重要性，其實內部有不同的聲音。康仁俊更以新北市長侯友宜為例，指出雖然侯友宜也很愛說話，可是沒有人會批評侯友宜的談話，相反很多人會說「好棒棒」！那為什麼韓國瑜說話會失分，因為韓國瑜所說的話和所做的事，和韓後來的解釋，是不是讓大家覺得說，韓已回到一個高雄市長身分的說話？

康仁俊更直言，如果江啟臣認為自己能當黨主席是因為韓粉撐起來的，如果江起陳真的這樣想，那國民黨會掛掉！為什麼他會這樣說，看這次國民黨的選舉，黨主席投票率才多少，大概35.85%左右，其中有七成投給江啟臣，有些人說35.85%裡面比較多是黃復興黨部投的，但也有人說韓粉。他單純說韓粉這部份，韓粉全部住在高雄市嗎？他不管韓粉有沒有散，至少在高雄這一塊，韓國瑜沒有辦法靠韓粉來撐。

康仁俊接著表示，韓國瑜是國民黨市長，江啟臣在道義上難免要幫助韓國瑜，可是當江啟臣當選時，國民黨還是有一些人在唱衰江。更重要的是，江的任期才一年，如果這一年無法弄清哪個是最重要的議題，而四處開砲，那也很難有所作為。

(中時電子報)