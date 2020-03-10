美國與泰國的年度例行演習「金眼鏡蛇演習」在3月6日結束了，今年的演習有一位全新的參與者：F-35B 聯合打擊戰機。在今次的演習中，F-35B執行了火力支援，夜間炸射、模擬空戰等。F-35B中隊指揮官表示，與泰國方面的協同合作，也是這次演習最有價值的收穫。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，金眼鏡蛇演習期間，美軍第31海軍遠征部隊第265中型旋翼機(載具是 MV-22)中隊，在2月28日於春武里府(Chonburi Province)的帕岸灘(Hat Yao Beach,)進行兩棲演習，在過程中，兩架F-35B戰機提供了登陸艇和空中突擊飛機的空中掩護，為海灘上提供了火力支援，保護登陸部隊。

F-35B投放GBU-12 雷射導引炸彈。(圖/美國海軍)

戰機是從美利堅號兩棲攻擊艦(USS America, LHA 6）起飛，在整個星期的演習期間，提供了有效的支持，曾經投放過500磅型GBU-12 雷射導引炸彈，還曾經在夜間投放過，完成日間攻擊與夜間攻擊的任務。

除了對地攻擊之外，F-35也在涳習期間，與泰國F-16和其他美國戰機機進行過5場模擬空戰，其中3次是多種飛機一同參與的大型演習（LFE），有14架飛機參與戰鬥。

F-35支隊負責官卡西‧傑奇斯少校(Casey Jenkins)說，這次演習，最大的收穫是與泰國盟友合作的經驗，演習期間，與泰國的空中管制員、戰術管制員的整合非常有益，要是未來F-35要進行遠程任務，這些經驗將會落實成真正的作戰計劃。

美國海軍表示，金眼鏡蛇聯合演習，展示了泰國和美國長期聯盟的承諾，促進了區域夥伴關係，並促進了印度太平洋地區的安全合作。

(中時電子報)