新冠肺炎疫情依舊嚴峻，由全國35個兒少安置機構組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今天成立，提及近日若依衛福部指引，一旦工作人員「自主健康管理」，就不能上班，憂心恐怕會造人力缺口，而各縣市防疫物資發放不一，也是很大的困擾。

據統計，截至去年8月遭安置的兒少人數達4506人，包括寄養置達1629人、機構安置則達2877人，其中機構安置中又以私立機構安置人數最多，達1956人。

聯盟表示，相較於一般家庭，兒少安置機構屬於團體照顧生活，有其特殊性及高風險性。據了解，部分縣市針對照護者每周發放7枚口罩，但部分縣市則為每周2片，部分縣市發放被照顧者的口罩，部分沒有發放，各地作法不一。

全國兒少安置機構理事長吳小萍表示，自從2016年勞基法修正、2017年兒童權利公約召開審查會議，衛福部修正兒少機構評鑑等，都影響全國的兒少安置機構甚多；如因應新冠肺炎，指引明訂若工作人員被通知「自主健康管理」就不能上班，但卻無法適用「嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困特別條例」的補償，人力出現缺口時，又憂心會違反勞動法令不得加班。

除了自主健康管理者無法上班外，吳小萍也擔心，如果有院生因為班級或學校有確診個案遭居家隔離時，將面臨照顧人力與隔離空間不足的挑戰，第一線照顧人力也將捉襟見肘。

衛福部社家署代理組長林資芮說，第一波防疫物資的確是以醫事人員優先配送，第二波防疫物資指揮中心已經配置社福中心的需求量，預計這星期包括兒少、老人及身障等機構中的工作人員可以領取口罩，但住民的部分還是要用防疫物資或健保卡自行購買。

至於憂心隔離空間，林資芮指出，已請各縣市輔導安置機構做好應變計畫，原則上應該要在既有的空間隔離，但若如果機構沒有空間，地方政府應協助找到合適的檢疫場所。

(中時 )