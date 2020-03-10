受到OPEC+減產協議破局，沙俄兩國在油市大打價格戰，美國能源產業也遭到嚴重打擊，油價更在周一崩跌25%，創下1991年波斯灣戰爭單日最大跌幅。美國石油和天然氣勘探商 Occidental Petroleum(OXY)周一股價更是崩跌53%，這讓股神巴菲特（Warren Buffett）手上持有的8億美元特別股8%股利恐怕泡湯。

美股9日開盤崩跌7%，標普500指數觸及熔斷機制，暫停交易15分鐘，道瓊指數最終下挫2,013.76點或7.79%、收在23,851.02點，標普500指數重挫225.81或7.60%、收在2,746.56點。油價崩跌也導致美國能源股淪為重災區，下跌14.34 點或53.41%，收在12.51美元。

據美國證管會（SEC）公告波克夏最新申報的13F文件來看，巴菲特掌管的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上季(2019年10~12月) 進一步加碼 該公司41% 股權，這也是去年Q3以來，波克夏首度購入Occidental Petroleum公司持股後最大動作。

Occidental Petroleum去年4月30日發布聲明宣布，波克夏將投資100億美元(約3000億元新台幣)，條件是完成與獨立產油商阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）、價值550億美元的併購案，波克夏將取得10萬股累積型永續特別股（Cumulative Perpetual Preferred Stock），這些特別股年息達8%，這也是巴菲特近年來難得出手的大型併購案。

據barron`s報導，研究報告指出，Occidental Petroleum由於併購案帶來龐大負債，產油量下滑的風險，加上油市崩盤，只會讓資產負債表面對更多壓力，發配28億美元股利將成為沉重負擔。

Occidental Petroleum為全美借貸槓桿最高的能源業者之一，長期債務超過380億美元，比併購案之前的100億美元還多，甚至超過美國第二大的石油公司雪佛龍(Chevron Corporation) 的270億美元債務。

對此，Occidental Petroleum於2049年8月到期、票面利率4.4%、總價值7.5億美公司債，價格同樣在9日跳水，較前日重挫35點、殖利率躍升至9.1%，但這批公司債主要是用於併購案，信評公司仍維持其為投資級債券。

市場也盛傳，Occidental Petroleum股價崩跌，可能引來雪佛龍、艾克森美孚(Exxon Mobil)出價併購。

此外，波克夏13F文件也揭露，去年Q4也在財報上列舉的持股Vanguard S&P 500 ETF(VOO)以及SPDR S&P 500 ETF(SPY)，為巴菲特首次持有ETF的紀錄。不過，受到美股連日大幅修正影響，SPY開盤重跌 7.8%，為911攻擊事件、金融危機爆發以來，史上第三大跌幅。

(中時電子報)