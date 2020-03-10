家扶基金會邀請社會大眾加入「護童者聯盟」並支持「用愛包圍受虐兒」。（林良齊攝）

據家扶基金會調查，有26％的兒少曾經在網路看見如色情、暴力或恐怖內容等不當內容，20％的兒少曾經透過網路與不認識的人交朋友，其中有逾5成沒有處理，家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，曾有孩子在網路尋求認同，看到不當內容後，遭引誘性交易、觸犯法規，最後也被安置。

據調查指出，有26％的兒少曾經在網路看見如色情、暴力或恐怖內容等不當內容、20％的兒少曾經透過網路與不認識的人交朋友，還有10％的孩子曾經瀏覽過註明「未滿十八歲者不可進入」的網站，其中曾在網路看見不當內容的兒少僅有30.9％告訴大人、28.6％告訴同學或朋友，但有57.3％沒有處理。

蔡雯瑾表示，雖然父母可以透過App等方式限制孩子的手機瀏覽不當內容，但有時候孩子會透過父母的手機上網、玩遊戲，除了遊玩的內容外，有時候反而是一旁的廣告有不當內容，孩子會開始仿效、好奇、進而學習，如曾有個案在家中遭不當管教後，在網路尋求認同，遭引誘至不良場所包括陪酒打工等，最後遭安置。

花蓮家扶中心督導王芯婷表示，曾經服務過一個孩子在家中得不到「關愛」，在網路認識網友、北上與該網友發生性行為，發現原來孩子把自己交付出去成了「愛」的表現；她也提及，曾經服務有孩子在家中未被關注，在安置機構待了5年至6年，隨後在親屬安置，但卻因歸屬感失落，最後選擇上傳自己的裸照尋求認同。

家扶基金會邀請社會大眾加入「護童者聯盟」並支持「用愛包圍受虐兒」，父母師長可以運用「兒保樂遊學習網」的資源教導兒童自我保護、辨識風險、適時求助；商店可以加入兒保好鄰居，提供兒少必要協助。捐款專線可洽：(04)-22061234分機333，或洽家扶基金會官網。

(中時 )