三發地產違反重訊 證交所再罰10萬元違約金 16:062020/03/10 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，三發地產（9946）於2月11日就媒體報導情事所發布之重大訊息，未具體說明相關原由及因應措施，之前已處以違約金在案，續經證交所函知限期改善，該公司仍未能補正說明澄清，將再處以違約金10萬元。 證交所進一步說明，三發地產上述行為已核有違反「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第9條第1項第1款情事，故證交所再處以違約金10萬元，累計至目前違約金達18萬元，並函知該公司限期補正並確實依規辦理。 (工商 ) #三發地產 #證交所 #違約金 #說明 #處以 也許您會感興趣 推薦閱讀 衡平公司違反重訊查證遭處違約金5萬元 16:522020/03/06 財經 3月底起 證券銀行可跨業查客戶授信負面信用資料 17:302020/03/06 財經 老董從精神病院脫逃、董娘阻擋查帳 這家公司怎麼了？ 00:022020/03/08 財經 跨業查負面信用資料 3／31上路 04:102020/03/09 證券．權證 衡平 遭處違約金5萬元 04:102020/03/09 證券．權證 《證交所》和潤企業、長興納入台灣中型100指數成分股 08:012020/03/09 財經 《證交所》外資上周在集中市場賣超548.19億元，今年來破2千億元 12:502020/03/09 財經 防疫機制佳、台股較國際股市抗跌 15:142020/03/09 財經 《證交所》證交所喊話：防疫有成＋基本面有撐，台股跌幅相對少 15:402020/03/09 財經 台股失守萬一 金管會、證交所信心喊話 04:102020/03/10 產業特刊 財經熱門新聞 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。