湖北首例 潛江市全面恢復正常生活工作 16:302020/03/10 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖北首例，潛江市全面恢復正常生活工作。圖為一家餐廳在打理菜色。（示意圖／中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖北潛江地理位置。 （取自Google地圖） 湖北省首例！潛江市疫情防控指揮部決定，將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。 根據《潜江新聞網》報導，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。 會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。 (中時電子報) #潛江市 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 外籍旅客確診新冠肺炎 長榮機組員專機返台 07:002020/03/06 生活 《業績-其他電子》新冠肺炎之亂，鴻海2月營收摔近8年半低點 07:442020/03/06 財經 新冠肺炎疫情持續延燒 搶訂水神生成機大缺貨 09:402020/03/06 生活 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 兩岸熱門新聞 習近平考察武漢 港媒：釋3大政治訊號 - 兩岸 - 工商 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 時政 【假新聞】台研發快篩 陸WHO搶收割？查核中心：造假的謠言 - 時政 華航武漢包機 預定19：45返抵桃園 - 兩岸 湖北首例 潛江市全面恢復正常生活工作 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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