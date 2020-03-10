湖北潛江地理位置。 （取自Google地圖）

湖北省首例！潛江市疫情防控指揮部決定，將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。

根據《潜江新聞網》報導，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。

會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。

(中時電子報)