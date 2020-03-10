新冠肺炎疫情不止，國軍採高標準防疫，但卻發生有役男從澳洲回國，卻被拒絕報到的案例；經國民黨立委馬文君召開協調會後，該役男才能如期服役，同時也要求政府訂定防疫期間的服役辦法，避免讓類似個案再次發生。

馬文君今(10)日說，接到民眾陳情電話，一位役男接到入伍通知書，遠從澳洲回國，但到營區卻被拒絕報到；原因是國防部為避免新兵染疫，便要求所有國外回來服役的役男延後入伍。據了解，該役男在澳洲是執業醫師，因有中華民國國籍，必須服12天補充兵役，才回國履行義務。

由於澳洲並非台灣標定的新冠肺炎旅遊警示區，且役男並無病徵，因此被要求延後入伍，讓該役男不知如是好，才找上馬文君陳情。對此，馬文君邀集國防部、役政署協調，共同研議役男回國服役前的相關作業。

馬文君認為，防疫雖是全民責任，但政府不該讓役男承受回國服役的染疫風險，或是要求役男回國又拒絕其入伍，應該要訂定防疫期間的服役辦法，避免讓類似個案再次發生。

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(中時電子報)