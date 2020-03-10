黃鴻升、張文綺今（10）日為所主持的台語新節目《台語我上讚》，一同出席開播記者會。身為黃子佼、孟耿如夫婦伴娘的張文綺，大呼婚宴時間越來越接近，最近已準備要開始進行減肥計劃，怕到時候塞不進伴娘禮服就糗大了，「我減肥是有在算時間的，但不會特別量體重，我都胖上半身，不減的話很怕到時看起來比伴郎還要魁武。」
28歲張文綺透露將和39歲的李運慶配對伴娘、伴郎，還自曝對方就是自己理想型，而黃子佼夫婦也曾幫忙湊對，「有一次佼哥和耿如姊去高雄，趁機介紹他給我認識，剛好他那時在高雄拍戲，還在我家附近，他叫鹹酥雞，我還穿夾腳拖親送。」當時家裡開鹹酥雞的爸爸還開車幫送雞，張文綺更打趣說：「也算是見過爸爸了。」全場立即笑翻。
算算已經單身3年的張文綺，苦笑的說：「我在演藝圈這麼久，沒人跟我傳過緋聞，如果有戀情一定會公開。」對於無緣的李運慶，她無奈表示可能自己太過於活潑外向、對方又慢熱，「我們前年就認識，有次黃氏宗親會他來，我就抓他貼臉合照，自己看照片覺得蠻登對。」雖然難掩欣賞之情，但張文琦直說自己完全不是對方的菜，而且對於年紀差距仍有顧忌，雖然曾有跟爸爸年紀差不多的人追求，卻始終無法接受，「大個10歲可以，小5歲是極限。」
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(中時電子報)
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