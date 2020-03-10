賽普勒斯一名心臟外科醫生經2019年冠狀病毒疾病檢測，結果呈現陽性反應後，賽國當局表示，境內最大的醫療院所今天暫停大部分服務。

這名64歲醫生是賽普勒斯頭2起武漢肺炎確診病例的其中一人，他近日剛從英國返國，並持續接觸看診病患。

賽普勒斯衛生部今天上午表示，首都尼柯希亞（Nicosia）的綜合醫院將暫停所有入院、門診、手術和探病，從今天起生效持續48小時，屆時再評估狀況。

衛生部還指出，心臟外科手術也已經暫停，並會評估病患的整體健康狀況，以逐漸安排出院。

(中央社)