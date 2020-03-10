武漢肺炎紓困特別預算案，昨天初審一毛未刪，全數通過編列的600億，台南縣前縣長蘇煥智肯定並表示，紓困振興，哪個最重要？如何處理退票倒閉才是關鍵。金融機構在疫情衝擊期間應該共體時艱，要有共同分擔部分風險的心態。

蘇煥智在臉書發文指出，新冠肺炎延燒一個半月多了，以目前歐美延燒的程度看來會拖到五月底，還要再撐將近三個月。這對全球經濟的殺傷力的確非常大。

他認為，防疫經費應該是沒有上限的，用災害準備金應該是符合預算名目的。至於對經濟的影響，眼前最迫切的應該是企業資金斷鍊、退票、倒閉的危機。目前這個紓困振興特別條例及預算似乎沒有處理到這一個部分。

他說，政府應該協調金融機構，是否支票退票債信不良的問題，是否可以協調延長到疫情告一段落？此外銀行利息在疫情衝擊階段，是否可以調降利息，或者暫停計息。金融機構在疫情衝擊期間應該共體時艱，要有共同分擔部分風險的心態。

他強調，這個問題其實比其他「紓困振興」更重要。其他的消費旅遊，其實也必須要等到疫情過後，人民才敢出來消費及旅遊。疫情結束後，就是政府沒有補助人民還是會出來消費旅遊。反而是如何避免店家企業不會跳票倒閉，才是當務之急！

(中時 )