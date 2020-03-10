知名部落客「鳥先生＆鳥夫人」，婚後迎來兒子「輪輪」，在2019年12月又迎來雙胞胎小姊妹「波波」、「果果」，湊得一個「好」字，未料小女兒「果果」日前突然休克送醫不治，此噩耗讓夫妻倆悲痛不已。

鳥先生＆鳥夫人臉書全文。（影片／鳥先生＆鳥夫人臉書）

鳥先生、鳥夫人去年底喜迎雙胞胎姊妹，一家五口幸福模樣令外界稱羨，沒想到事隔兩個多月，小女兒「果果」突然休克昏倒，夫妻倆雖緊急送往醫院急救，沒想到最終仍回天乏術，讓夫妻倆面對突如其來的噩耗難以接受，哽咽表示：「明明前一刻還好好的，為什麼才一轉眼就失去妳了」，雖然事隔多時，夫妻倆表示事發至今沒有一刻停止想念，目前能做的就是堅強撐下去，才有力氣將小女兒再接回身邊，甚至寫了卡片叮嚀小女兒：「媽媽很快會再接妳回來，快點乖乖去排隊，不要忘記爸爸媽媽是誰」。

鳥先生＆鳥夫人公開宣布女兒噩耗。（影片／鳥先生＆鳥夫人臉書）

目前夫妻倆已回到正常生活軌道，但把心痛藏進心裡最深處的兩人，想到失去的小女兒依然止不住淚水，不過他們表示答應果果會堅強勇敢，到時再把帶她回來，相信未來一樣會是那個幸福的鳥家。

(中時電子報)