陳以信書臉發文。（摘自陳以信臉書）

延宕多時，第二批武漢包機今晚將由兩岸各派一架專機載送470名台胞返台，國民黨立委陳以信對此表示：「這建議不就是馬前總統第一時間所提的嗎？不過沒關係，建議沒專利，人能回來最重要! 」他也指在義大利台商要求返台，他要求外交部要超前部署。

前總統馬英九2月間曾在臉書發文表示，目前兩岸對包機協商各持己見，相互指責對方藉故拖延。其實，政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理；中國方面反映900多位台灣民眾都想要回台的意願，也是人之常情。雙方不妨各退一步，讓我方的華航及大陸的東航，都可擔任包機任務，中國也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

陳以信今在臉書發文說，今天兩岸願意各退一步，各派班機接滯留武漢台人回來，這是好事，「但這建議不就是馬前總統第一時間所提的嗎？不過沒關係，建議沒專利，人能回來最重要。」他要提醒政府別忘了，現在還有部分義大利台灣人想回來，昨天他在立法院外委會要求外交部要超前部署，外交部長吳釗燮說沒有收到要求，但昨晚在義台商就提出要求了。

他強調，外交部這次一定要超前部署，儘早啟動可能包機撤僑的準備作業，而且不只針對義大利，對所有疫情可能大爆發的國家，都要做好準備。千萬不要再像武漢台人的例子，一拖一個月。尤其全球疫情擴散快速，我國各地外館都該做好因應準備，不管是該館人員的分流防疫，或是外地僑民可能被隔離時所需要的急難救助，甚至當該地封鎖後，可能臨時發生的包機撤僑需要，外交部一定要上緊發條，在危難時刻確實保護海外台灣人的權益。

「武漢行義大利行不行？」陳以信強調，防疫視同作戰，包機撤僑動作要快；至於馬前總統的建議「沒專利」，歡迎採用。

(中時 )