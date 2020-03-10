大陸品牌華為(Huawei)緊急宣布，原定 3 月 26 日於法國巴黎舉辦的 P40 系列發表會將改為線上直播發表，而不舉辦實體記者會。預料也是因為近日新冠肺炎(COVID-19)在歐洲地區疫情升溫的緣故所致。

華為稍早之前透過「華為終端官方微博」發文指出，3 月 26 日將在法國巴黎舉辦的 P40 系列發表會將改線上方式進行。由於當前華為仍受美中貿易戰影響，無法取得 Google 授權使用 GMS(Googl Mobile Service)，預計 P40 系列將會搭載 HMS(Huawei Mobile Service)，搭配 AppGallery 應用程式商店。缺乏 GMS 以及 Google Play Store 的後援，會不會影響到市場表現，值得觀察。

由於各界對於 P40 系列的關注，先前已經有不少渲染圖、官方宣傳圖等內容曝光。預計新機將有橙、紫、深綠、白(或銀)、深灰等五種機身顏色，最高階機種可能搭載 5 攝方案。P40 Pro 可能採用 5200 萬畫素的 Sony IMX 700 影像感測器，最高支援畫素 16 合一技術，可用來提升亮度。感測器預計仍舊採用 RYYB 色彩陣列，有可能最高支援 10 倍光學變焦。

受到新冠肺炎疫情影響，除了華為 P40 系列發表會將改以線上直播方式進行；IBM Think 2020 大會還有 Facebook F8 開發者大會都將改以線上直播方式進行。而受到疫情影響，自 2 月份起，陸續包含 MWC、CP+、SWSX音樂節、日內瓦車展、Google I/O(是否改線上直播尚未公佈)等展覽都宣布取消，GDC 遊戲開發者會、CES Asia 亞洲消費性電子展都宣布延期，在台舉辦的台北國際書展以及台北電玩展也各自延期至 5 月、6 月才舉辦。

(中時電子報)