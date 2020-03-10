我國免簽證國家達112國，讓台灣護照在世界各地超好用，也成為詐騙集團下手行騙標的。刑事局與桃園大園分局合作，去年12月間，在桃園國際機場倉儲中心，成功攔截數個國際包裹，查獲20本被騙民眾的護照及時阻斷人蛇集團利用我國護照偷渡他國的可能性。

警方向上溯源追查，查獲一名21歲林姓收簿手，林男供稱，他接獲上游指示後，先到超商領取民眾寄來的護照，再以航空快遞的方式寄往大陸，坦承迄今已寄了9次，每次可獲得1500元的酬勞。

警方表示，詐騙集團除騙取銀行帳戶外，也針對護照部分設計多種詐騙劇本，其中，包括傳統假冒公務員詐騙手法，要求被害人提供護照驗證。或是在社群媒體內張貼求職廣告，要求求職者附上護照等證明出國履歷，誘使求職者交付護照。

近期歹徒還會以免費申請英、澳等國度假打工簽證名義，吸引學生族群；或在社群媒體內張貼借貸廣告，並謊稱為防止借款完成後出國逃逸，需要抵押護照等證件。

警方指出，詐團得手後，會以一本護照2至3萬元的價格，轉售給人蛇集團作為陸籍人士或通緝犯偷渡使用，呼籲如有買賣及收購護照行為，將觸犯「護照條例」，將面臨1年以上7年以下之有期徒刑。

(中時 )