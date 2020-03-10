因新冠肺炎疫情衝擊，民眾避免不必要上醫院，全台許多大醫院門診量普遍降低，不過臺大雲林分院的門診量持平，院長黃瑞仁表示，可能該院病慢性病患者多，有看診拿藥的需求，平日門診量未減，不過開刀房手術量減了2成。

臺大雲林分院自3月2日起實施以健保卡過卡看診、陪病、探病流程，一度造成出入口大排長龍，加派查驗人員後舒緩，但仍需耐心排隊等候。

全台各大醫院自新冠肺炎發生以來，門診量、住院量都減少，臺大雲林分院目前為止門診量稍減但還算持平。

院長黃瑞仁指出，到上周為止，門診人數大致持平，大概是因該院民眾的就醫習慣，及慢性病患者不能中斷領藥，但他評估疫情衝擊下應該會少10％門診量，一般病患會減少到醫院。

但黃瑞仁表示，開刀房的量減少20％，一些常規的手術約有兩成病人決定延期。

他說，雲林縣到目前無確診個案，但院方每天開會加強防疫，也加強同仁的教育訓練，例如包括醫師、護理師、清潔人員、傳送人員穿脫隔離衣的教育訓練。

臺大雲林分院10日舉行癲癇治療新技術記者會，與會者大多未配戴口罩，黃瑞仁表示，醫師若沒有接觸病患、小組開會是不見得要戴口罩，接觸病人一定要戴，但最重要的是要勤洗手。

(中時 )