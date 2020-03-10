墾丁大街10日深夜發生聚眾鬥毆2人送醫，警方對空鳴2槍壓制現場。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁大街10日深夜發生聚眾鬥毆2人送醫，警方對空鳴2槍壓制現場。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方訊後將涉案8人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方訊後將涉案8人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁大街10日深夜發生聚眾鬥毆事件，一群20出頭歲的年輕男女疑因酒後情緒過於亢奮，不僅停在某餐廳門口大聲喧嘩、把前來勸阻的店員打到送醫院，還不甩到場處理的員警，警方最後對空鳴槍2發控制現場，訊後將涉案8人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，這群20出頭歲的年輕男女是外來遊客，他們10日凌晨12點多走在墾丁大街上時，疑因酒後情緒過於亢奮，一行人竟停在某間餐廳門口外大聲喧嘩咆哮，當下引得店家不滿出門勸阻，不料雙方一言不合上演全武行，有2店員被打到送醫院，幸就醫後無大礙，受有挫傷。

警方指出，該群遊客起初屢勸不聽，連警方趕抵現場處理後，還持續拉扯不聽勸，最後處理員警只好祭出辣椒水並對空鳴槍2發，才得迅速掌控現場，隨後便將疑似參與鬥毆及助勢的民眾8人帶返勤務處所偵辦、查證，同時也掌握分乘數部汽車逃逸的嫌犯加以追緝。

恆春警分局強調，因應最新修正的刑法第149、150條妨害秩序罪，其已大幅調升刑度及適用範圍，不再像以往雙方未提傷害告訴的話、僅能以社維法裁處，所以警方將秉持嚴正執法的原則，訊後將8人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

(中時 )