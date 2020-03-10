第五部曲 連宋分裂 第一次政黨輪替

2000年總統大選，由李登輝欽定的接班人連戰代表國民黨出征，原本以為十拿九穩，沒想到宋楚瑜執意出走，一個分裂的國民黨對上一個團結的民進黨結局可想而知，台北市長新敗不久的陳水扁以不到40趴的得票率當選總統，中華民國史上第一次政黨輪替。

國民黨敗選交出政權，李登輝成為眾矢之的，群眾包圍中央黨部及總統官邸要求李登輝下台，過去都是李登輝利用群眾修理對手，李登輝頭一次面對人民力量，說不怕是騙人的，他找來連戰長談，沒想到連也認為李應交出黨主席，而且「愈快愈好」。李登輝自知大勢已去，決定辭去國民黨主席。但此仇不報非君子，李表面淡出政壇，其實仍伺機而動。2001年李再度出手，號召國民黨本土派出走成立台聯，希望能在藍綠之間扮演關鍵少數，當年底的立委選舉台聯大有斬獲，損失的自然是國民黨，加上宋楚瑜也自創親民黨，國民黨一下子由第一大黨退居第二大黨，而由民進黨取而代之。

(中時電子報)