全球資本市場經歷一番上沖下洗，市場逐步消化原油價格戰與隔夜美股暴跌的負面情緒後，A股三大股指10日由跌轉升，滬指收漲1.82％。

A股三大股指早盤開低不久後瞬間翻紅，但大盤仍在漲跌紅綠間震盪。盤中指數總體表現較為弱勢，前期熱點如口罩類股受到打壓，券商、半導體類股表現較為活躍。午後，三大指數集體走強，滬指一度收復3,000點關口，科技股、武漢本地股集體爆發，白酒股表現活躍。總體上市場氛圍喜人，空頭反撲無力。臨近收盤，滬深兩市成交額再度突破人民幣（下同）兆元。

截至10日收盤，滬指報2,996.76點，漲1.82％，成交額為4,250.17億元（上一交易日成交額為4,381.44億元）；深成指報11,403.47點，漲2.65％，成交額為6,565.03億元（上一交易日成交額為6,480.77億元）；創指報2,148.81點，漲2.66％。

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