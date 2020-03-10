半導體通路商安馳（3528）2月份營收為新台幣3.45億元，較去年同期大幅成長75.27％，主因公司切入雲端加速平台、邊緣運算方案、以及人工智慧物聯網（AIoT）產品等新興應用市場效益逐步顯現。

(工商 )

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