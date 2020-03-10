蕭亞軒將在11日推出回歸樂壇第二首新歌〈不如先慶祝能在一起〉，她表示：「希望透過這首歌傳遞出愛的溫暖與能力，要大家更懂得珍惜眼前人，和心愛的人在一起度過值得慶祝的每分每秒。」正因為詞曲皆充滿溫柔療癒力量，讓她在錄音過程中勾起與已逝母親相處之間的種種回憶，也因此決定把新歌選在母親冥誕這天數位上架。

蕭亞軒新歌邀來陳珊妮填詞，陳偉擔任製作。（圖／軒亞國際提供）

母親離世10年，蕭亞軒說：「過往媽媽還在的時候，我錄完每首歌都會詢問她意見，遇到困難或挫折她都會耐心地講道理給我聽。所以我之後在錄每首歌都會想到在天上的媽媽是怎麼看待，希望她能給我一點鼓勵及信心。」

這首〈不如先慶祝能在一起〉邀來陳珊妮填詞，陳偉擔任製作，身為創意總監的蕭亞軒更找來多次合作的攝影大師邵亭魁合作，縱使母親已經離開10年了，她希望藉著〈不如先慶祝能在一起〉這首歌，提醒大家要珍惜眼前的人，和心愛的人慶祝所有能在一起的時光。

蕭亞軒將在11日推出回歸樂壇第二首新歌〈不如先慶祝能在一起〉。（圖／軒亞國際提供）

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(中時電子報)