藝人炎亞綸與「棒棒堂男孩」阿本曾被傳了8年戀情，始終沒有正面回應，去年底兩人被本刊直擊一起看電影，阿本也多次往返炎亞綸的新家。近日炎亞綸受邀上小S與蔡康永主持的《花花萬物3》，被問到這段緋聞，炎亞綸也親揭自己與阿本的關係。

炎亞綸表示經常和阿本聯絡。（圖／翻攝自優酷）

最新一期《花花萬物3》邀請炎亞綸暢聊演藝生涯，從飛輪海話題到對影視產業不滿全部無所不言的他，被小S問到與阿本的緋聞時，先是「噢」了一聲，停頓幾秒才回應：「曾經真的是很好很好，但現在完全就是朋友。」小S問：「有發生什麼事嗎？是本來很好突然變不好？」他否認後，小S再追問：「就不會再聯絡？」炎亞綸連忙解釋：「沒有沒有，我們常常聯絡！」大方認了與阿本仍保持聯絡。

去年11月底，本刊目擊炎亞綸從台北市天母新居外出，與阿本去百貨公司看電影，阿本多次出入炎亞綸的新家社區，甚至會揹著炎亞綸養的狗狗Poti外出，好感情不言而喻。

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(中時電子報)