晶心科(6533)今日舉辦法人說明會，晶心科去年第四季營運表現相較去年第三季明顯成長，單季每股賺0.25元，但因受到去年第一季每股虧損0.55元影響，累計全年每股獲利0.38元，針對新型冠狀病毒疫情，總經理林志明表示，若疫情可以在4~5月有效控制，則對公司衝擊較小，拖越久當然對營運影響越大，目前也大陸客戶積極復工中。

晶心科去年第四季營收為1.33億元、季增加4.2%、年增加6%；第四季權利金營收為3193萬元，年增加12%、季增加11.1%；單季營業利益為1565萬元，相較去年第三季大幅成長305.4%，但依舊相較2018年第四季減少60.9%；單季合併淨利為1033萬元，季增加153.5%、年衰退74.2%；合併淨利率為7.76%，單季每股獲利為0.25元，單季毛利率為99.92%。

晶心科累計2019年營收為4.94億元，累計全年權利金營收達1.06億元、客戶數達33家，均相較2018年明顯成長逾4成，營業毛利率也維持在和以往一樣逾99%，累計全年每股獲利為0.38元，相較於2018年每股賺0.97元，呈現明顯衰退。就2019年銷售分析來說，矽智財授權收入占比56%、權利金占比22%、技術服務收入占比16%、維護服務收入以及其他占比6%。

晶心科2019年前十大客戶貢獻全年營收66%，最大客戶來自美國的AI客戶，再者為台灣的觸控面板客戶以及美國的5G客戶；市場劃分來說，2019年台灣依舊為晶心科最大市場，占比營收39%，其次為美國、大陸的30%以及21%；累計2019年嵌入晶心科處理器之系統晶片累積出貨量已經逾50億顆，另外，全球每五支智慧型手機中就有一支嵌入晶心科處理器之系統晶片。

針對新型冠狀病毒，總經理林志明表示，如果疫情可以在4~5月控制住，則公司可以將衝擊壓到最低，但如果一路延續到下半年，則影響幅度則會變大，也就是說，疫情越快結束對公司越有利，他也說到，今年營業費用的支出，也和疫情有關，若疫情有效控制，則有利於公司推廣，故營業費用增加不見得是壞事，另外，大陸客戶目前積極復工中，都有在設法維持簽約，當然，若沒有疫情，狀況會更好。

另外，晶心科董事會日前也通過每股擬配發現金股利0.340122元。

晶心科自2005年成立，現階段全力發展RISC-V，國發基金與聯發科(2454)是晶心科第一、第二大股東，董事長為蔡明介。

(時報資訊)