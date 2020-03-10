垃圾居然變黃金，2名民眾日前到高雄市湖內警分局湖內派出所報案，指他們在清潔隊任職，在拆解一批遭丟棄的彈簧床墊時，發現床墊內有1個紙袋，內有金首飾、金項鍊等。警方依規定對外公告協尋失主，希望失主看到公告，趕快在期限（6個月）內到派出所認領。

兩名男子告訴警方，他們在清潔隊上班，於今年2月拆解一批被民眾丟棄的床墊，發現這批金飾，因為不知道該如何是好，所以向警方尋求協助。

警方調查，這批廢棄床墊約200個，是在年前大掃除以來，陸續送到資源回收場，等待工作人員拆解處理，已經很難有效回溯丟棄者為何人。警方依相關規定，受理該批拾得物並對外公告，如屆期逾6個月仍未有認領者，將依法處置該批拾得物，由拾獲者領取。

這兩名男子到派出所報案時，還一度緊張地不知該如何描述事情經過，在湖內派出所長侯正輝耐心安撫下，迅速釐清事情的來龍去脈，並依規定受理拾得物報案。

警方透露，依照過去經驗，失主將金飾隱密地藏在床墊內層，卻又將床墊丟棄，可能是失主或其家屬已經忘了此事，或壓根不知床墊內部藏有金飾；失主在領取失物時必須舉證這批金飾是其所有，包含購買水單或其他證明。

(旺報 )