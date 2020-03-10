電動機車銷售成長助攻，宏佳騰（1599）2月營收1.78億元，年增42.11%，公司表示，外銷沙灘車部分，Polaris與YAMAHA兩大客戶維持去年暢旺的出貨動能；在內銷市場方面，2月電動機車接單量倍增，因此營收相較去年同期成長。

因去年1月外銷出貨的基期高，宏佳騰2020年1~2月營收3.27億元，比去年同期減少13.75%。展望後續營運，宏佳騰日前發表的新電動機車Comfort系列3月將開始陸續交車，可認列營收，另外，宏佳騰在外銷部分有Polaris與YAMAHA兩大ATV車廠穩固的基礎，若今年外銷業績持續保持，內銷市場也逐步加溫，將挹注業績成長動能。

宏佳騰2月在電動機車整體銷售僅次於Gogoro，穩居市場亞軍。根據工研院電動機車產業網截至3月9日數據顯示，今年申請購車補助數量第一名仍為Gogoro，總數為7850輛，宏佳騰以828輛穩居第二，並逐漸拉開跟其他同業的差距。

宏佳騰表示，雖然今年1月受到各縣市政府補助未定的影響，導致各電動車廠單月銷量皆比去年少，但隨著補助內容陸續公布，帶動國內電動機車整體銷售成長，從1月的4.5%市占率，拉升至2月的11%。宏佳騰於1月底公布全新車款Ai-1 Comfort系列，拉抬市場聲量，總交車數也逐步攀升。

宏佳騰執行長林東閔表示，Ai-1 Comfort系列是宏佳騰今年首發的重點車款，輕巧的車身、親民的價格，加上Comfort+還有導航和一鍵換電的Croxera智慧儀表，獲消費者喜愛。此外，為擴大服務範圍，目前電動車專屬門市已達到24家。

(時報資訊)