台中國家歌劇院去年舉辦「2019劇場行話大回顧」活動，最近並推出LINE貼圖系列，其中最夯的行話「歡迎來看戲」貼圖設計得很生動。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院也推出LINE貼圖！駐館藝術家包大山以戲劇天王莎士比亞、樂聖貝多芬為主角，將劇場行話化為生活用語，為歌劇院設計16張劇場行話LINE貼圖《天天劇場日》。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗10日表示， LINE的貼圖常比文字更能表達心情，希望民眾藉由貼圖來認識劇場生活。

邱瑗表示，很多時候LINE的貼圖比文字更能表達心情，《天天劇場日》貼圖非常接地氣，她使用率最高的是「歡迎來看戲」，希望民眾藉由貼圖來認識劇場生活，也為日常添加一點劇場趣味。

台中國家歌劇院去年12月在臉書舉辦「2019劇場行話大回顧」活動，其中最夯的前3名分別是「歡迎來看戲」、「燈光音樂走」及「明天便當摳」等，歌劇院並邀請駐館藝術家包大山以劇場行話為發想，設計《天天劇場日》系列LINE貼圖。

包大山以戲劇天王莎士比亞、樂聖貝多芬為主角，並化身劇場黑衣人，藏身於貼圖，設計16張劇場行話LINE貼圖，包括「CUE FACE看我」、「請走」、「明天CALL幾點」、「解CALL」等與日常生活雙關用語，並加入在劇場常聽見的「歡迎來看戲」、「中場休息十分鐘」、「BRAVO！」等，於歌劇院LINE官方帳號自3月10日至4月9日開放免費下載。

台中國家歌劇院表示，各行各業都有自己獨特的術語和行話，「請走」是舞台監督在執行演出時最常使用的術語，例如「燈光請走」、「音效請走」；「放飯」則是劇場工作告一段落、舞台監督通知演出者及工作人員休息用餐，《天天劇場日》獨特而趣味的貼圖，讓人會心一笑。

(中時 )