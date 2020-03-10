網友質疑買韓貨有沒有安全疑慮。（圖／截自Dcard）

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少人擔心，會不會因觸碰到網購的國際包裹而染病，醫師表示，各類冠狀病毒室溫下最長可存活9天，存活時間比流感病毒多4倍；製衣公會則表示，無法保證絕對不會沾染飛沫，若有疑慮，應先清洗、曝曬後再穿。

有網友在《Dcard》發文詢問「買韓衣會不會有安全疑慮？」，質疑衣服沾到飛沫也不會有人知道。根據世界衛生組織WHO官網指出，新冠肺炎病毒很難在信件、包裹等物體上長時間存活；關務署日前也說明，目前並無證據顯示，來自大陸的郵包及快遞貨物有病毒殘留疑慮，最重要的還是勤洗手、避免觸摸眼鼻口。

製衣公會則表示，無法保證人工處理的部分完全不會殘留飛沫，若消費者有疑慮，收到新衣可以先清洗後，在陽光下曝曬72小時殺菌。醫學期刊《醫院感染雜誌》報導，研究顯示，各類冠狀病毒例如SARS、MERS室溫下平均可存活4至5天，存活時間確實比流感病毒多了4倍，建議可使用酒精或漂白水等加以消毒。

(中時電子報)