半導體通路商大聯大（3702）2月營收逆勢繳出374億元，年增26.3％；累計前2月營收達770.2億元，年成長8.3％。大聯大表示，短線營運雖受新冠肺炎疫情影響，但在記憶體、伺服器、5G基地台等需求帶動下，公司2月營收仍創歷年同期新高。

(工商 )