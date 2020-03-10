數據顯示，蘋果已經成為美股被放空最多的股票，超越電動車大廠特斯拉，蘋果股價周一重挫7.9%，收在266.17美元。
綜合媒體報導，美股周一暴跌兩千點，五大科技巨頭市值蒸發逾3200億美元，其中蘋果幾乎占了3分之1，蘋果股價當天重挫7.9%，微軟、臉書及谷歌母公司Alphabet也下跌逾6%，亞馬遜跌5%。分析指出，對於大型科技公司來說，投資人擔心如果疫情無法被控制，經濟活動和企業支出就會下滑。
而根據金融分析機構S3 Partner的數據顯示，截至3月3日，蘋果已經成為美股被放空最多的股票，超越了電動車大廠特斯拉。
新冠肺炎疫情衝擊蘋果的iPhone生產和銷售，根據中國信通院數據指出，2月份蘋果總計賣出49.4萬支iPhone，年減逾60%。
德銀上周下修了蘋果的目標價和營收預估，預期該公司可能會因為疫情損失近50億美元，不過供應問題可望在下個月得到緩解。
(中時電子報)
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