協助友邦檢疫 蔡英文：台灣是防疫合作的夥伴 16:212020/03/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文推特 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣在這波新冠肺炎的防疫措施，受到國際推崇，友邦也要求提供協助。 蔡英文總統今天表示，「Taiwan Can Help」我們說到做到！前幾天我們協助友邦帛琉檢疫，確認當地目前沒有出現確診案例。 蔡英文今天在臉書表示，對於台灣的協助，帛琉的雷蒙傑索總統公開表達了感謝，「我也在Twitter上分享這個好消息，告訴各國的朋友」。 她說，台灣是防疫合作的夥伴，我們有意願也有能力，跟國際社會合作，一起對抗疫情。還要大家分享她的Twitter，動動手指，讓更多人看見台灣的貢獻！ (中時 ) #新冠肺炎 #防疫 #帛琉 #台灣 #蔡英文 #Taiwan Can Help 也許您會感興趣 推薦閱讀 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 新北市防疫期間 取締酒駕不打折 16:262020/03/07 社會 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 竹市防疫聯合演練 陳時中肯定 04:102020/03/08 地方新聞 北市防疫旅館首上線 柯P推手冊「讓業者按圖索驥」 11:242020/03/08 政治 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！竟逾8成台灣人看衰 - 政治 高雄補選派「他」能贏陳菊嗎？網看完驚訝：很難說… - 政治 韓國瑜移除300顆市樹…惹怒愛樹人 當地居民說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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