台灣在這波新冠肺炎的防疫措施，受到國際推崇，友邦也要求提供協助。 蔡英文總統今天表示，「Taiwan Can Help」我們說到做到！前幾天我們協助友邦帛琉檢疫，確認當地目前沒有出現確診案例。

蔡英文今天在臉書表示，對於台灣的協助，帛琉的雷蒙傑索總統公開表達了感謝，「我也在Twitter上分享這個好消息，告訴各國的朋友」。

她說，台灣是防疫合作的夥伴，我們有意願也有能力，跟國際社會合作，一起對抗疫情。還要大家分享她的Twitter，動動手指，讓更多人看見台灣的貢獻！

(中時 )