劍潭古道登山步道早期採取自然工法，由於部分設施破受損不堪使用，造橋鄉公所獲客委會補助經費修繕，施工期間暫時封閉大觀景台至出口路段。（巫靜婷攝）

劍潭古道登山步道修繕工程動工，遊客從入口登山，步行至大觀景台就必須折返。（巫靜婷攝）

客委會補助苗栗縣改善景觀步道，造橋鄉公所獲補助1000多萬元經費，針對鄉內的2條熱門步道「劍潭古道、口山古道」，進行周邊環境及設施改善工程，採取分段施工，已暫時封閉步道部分路段，並於現場張貼公告，鄉公所建設課指出，預計5月份完工，希望提供民眾更完善的古道體驗。

劍潭古道位於造橋鄉大西村、大龍村交界處，沿途林木扶疏、竹葉飄香，遠眺視野廣闊，吸引許多遊客登山健行；口山古道則是昔日造橋村與朝陽村、談文村等地的連絡要道，曾因鐵道、公路興建後荒廢，經過社區居民整理後，古道重見天日，全程起伏和緩，走起來輕鬆愜意。

鄉長黃天貴表示，2步道為了維護遊客遊憩及工地安全，暫時封閉施工區域，劍潭古道已於現址公告封閉大觀景台至出口路段，工程將針對步道鋪面及周邊壞掉、不堪使用的設施進行改善，加強指標系統及環境美化，封閉路段造成遊客不便還請見諒。

建設課課長馮天君說明，客委會推動步道系統整合，公所配合營造友善的古道體驗，以口山古道為例，將分為3案進行，初步修繕原有步道，再從綠池拉1條「生活步道」串聯口山古道、火車站、造橋國中等地，與台鐵協調土地認養，讓步道更安全、平整並增加遊憩設施，讓生活融入其中。

馮天君表示，口山步道是條「手作步道」，為傳承手作步道的精神「用最少的資源創造最大的自然環境價值」，公所還計畫培訓手作步道師，最後一步則是培訓解說員，把地方故事及自然環境之美，流傳下去。

(中時 )