繼「鑽石公主號」、「至尊公主號」郵輪爆發群聚感染後，又一艘公主系列郵輪上的數千名乘客，被迫在船員接受篩檢期間滯留海上，不得駛入美國港口。

「加勒比公主號」（Caribbean Princess）的10天航程以巴拿馬運河為賣點，原本今天要停泊大開曼島（Grand Cayman）。

但位於加州的公主遊輪公司（Princess Cruises）表示，暫時不讓加勒比公主號的乘客及船員上岸，並將通知美國疾病管制暨預防中心（CDC），因船上2名船員是從先前有感染的至尊公主號輪班而來，之後會替船員做檢測。

美聯社報導，公主遊輪公司聲明表示，這2名接受檢測的船員目前並無症狀，並基於謹慎，各自待在自己的房間，船則將返回佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。

美國疾管中心對「加勒比公主號」下達禁航命令，要求這艘船在進一步通知前，於佛州外海維持定錨狀態。這艘船原本預定於11日返抵勞德岱堡。

此前另一艘「帝王公主號」」（Regal Princess）也經歷類似過程，花了大半天時間在佛州外海飄盪，終於獲准於8日駛入艾格來港（Port Everglades），船上乘客在2名船員篩檢新型冠狀病毒陰性後，才獲准上岸。這2名船員也無症狀，但也一樣曾待過「至尊公主號」（Grand Princess）。

「至尊公主號」因有乘客與船員共20多人確診染病，暫時在奧克蘭港（Oakland）停靠接受隔離檢疫；上個月日本當局基於10名乘客確診，把「鑽石公主號」（Diamond Princess）隔離在橫濱港2週，結果船上確診病例最終暴增至近700例、7人死亡。

美國國務院昨天建議公民暫時不要參加郵輪旅行，尤其是健康高風險族群。

目前不清楚「帝王公主號」和「加勒比公主號」上共有多少人。公主遊輪公司表示，帝王公主號可乘載3560人，加勒比公主號則可乘載超過3600人。

南佛州太陽哨兵報（South Florida Sun Sentinel）報導，「帝王公主號」入港後不久，乘客就開始下船，來自明尼蘇達州的乘客席茲（Penny Sitz）說，船員們「很棒」，「一直在清掃，且一直叫我們洗手」。

「帝王公主號」原本15日要再度啟航，展開為期7天的加勒比海遊程，現已取消。

(中央社)