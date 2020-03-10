彰化縣2017年實施路邊停車收費政策後，目前已有彰化市、員林市和鹿港鎮實施，和美鎮、北斗鎮也有意跟進。圖為彰化市路邊收費停車格。（謝瓊雲攝）

彰化縣實施路邊停車收費以來，已有彰化市、員林市和鹿港鎮等鄉鎮市共82條路段實施，在縣府努力與各公所協調溝通下，目前和美鎮、北斗鎮都已有意跟進，其中，和美鎮已開始進行路邊停車格的設計與畫設，預計下半年開始收費。

彰化縣政府積極推動實施路邊停車收費，但因地方公所擔心住戶、商家反彈，遲至2017年元月彰化市率先實施，接著員林、鹿港也分階段實施，不僅改善市區停車一位難求現狀，更為地方增加自主財源，停車費收入65％歸公所、35％歸縣府。

工務處運輸管理科長許僅宜表示，經多次向和美、北斗兩公所進行簡報說明，和美鎮已積極開始執行停車格畫設，北斗鎮中華路是小吃美食街一直是違停告發案件最多的區域之一，也會是停車收費主要路段。

和美鎮公所過去已有公有收費停車場，總計300多格發包委外收費；建設課表示，上個月已舉行說明會向鎮民告知，第一階段將針對彰美路五至六段、鹿和路六段、德美公園內空地、道東書院、仁和廣場與和中廣場周邊共計250格。

建設課指出，停車格已經開始設計，完成後發包，預計年中即可完成畫設，待縣府核備許可後再公告委外收費，預計年底可正式收費。至於道周路因考量商業機能並不高，住戶眾多，暫緩列入第一階段收費路段。

工務處指出，目前停車格數量彰化市1176格、員林市808格，鹿港鎮589格，合計2573格，每小時收費20元；彰化市去年共進帳2800餘萬元，員林市2447萬餘元，假日才收費的鹿港鎮也有321萬餘元，停車收入，對公所財政不無小補。

(中時 )