謝姓男子3年返家撞見同居女友與她杜姓前男友在嘿咻，他情緒失控殺死杜男後自首，去年最高法院將謝男依殺人罪判刑13年定讞，他聲請再審因提不出新證據，當庭撤回聲請，但他仍不服抱怨因此被關押。
43歲謝男與38歲賈姓女友同住新竹出租套房。2017年8月24日晚，賈女喝酒宿醉，全身未穿衣服，誤認杜是謝男，便與他發生性行為，謝回租屋處撞見怒斥，並要求杜穿好衣褲到門外談判。
謝大聲怒喝杜男，「你憑什麼碰我老婆？」2人發生口角，謝見杜男不願意認錯，竟持尖刀朝對方腹部猛刺，離去後託友人報警自首，杜送醫不治。
一審依殺人罪將謝男判刑13年，高院認為謝返家撞見心愛女友與前男友進行性行為，而杜男執意不肯認錯，任何人處在這種情境下，本會激起一時憤慨，依義憤殺人罪輕判5年10月。
高院更一審指出，謝看到對方發生性行為後，第一時間退至屋外，再進屋內，性行為已結束，不符合義憤行為「當場」激起殺人的構成要件，依殺人罪判刑，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時 )
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