「台灣美國商會」會長海爾一篇建議美國總統川普買格陵蘭不如買台灣的公開信,引起媒體與外界關注,也讓人好奇「台灣美國商會」背景為何。根據其官網顯示,2018年在華府特區成立的台灣美國商會,其實是被列為詐騙集團的「台灣民政府」的合作單位,而會長海爾也另有身分,為美國公關公司「Global Vision Communications」的總裁,自稱台灣民政府是其客戶。

「台灣美國商會」會長、實際上是美國公關公司Global Vision Communications的總裁海爾,曾在節目上公開表示「台灣民政府就是我們的客戶」。

恐怕讓人誤認為是長期給予政府產業政策建議的台北美國商會(American Chamber of Commerce in Taipei, AmCham Taipei),台灣美國商會(Taiwanese-American Chamber of Commerce)自稱是透過商業總裁與貿易領導人強化與增進台美之間商業關係的國際組織,希望藉此加強貿易與經濟聯繫,並指出在與台灣民政府合作下,海爾與台灣民政府的代表前往蘇黎世的世界網路論壇(World Web Forum)與全球人才會議(Global Talent Summit)後成立。

台灣美國商會在其官網上指出,在與台灣民政府合作下,海爾與台灣民政府的代表前往蘇黎世參加兩場會議後,才成立「台灣美國商會」。(圖擷取自TACC官網)

另外,現在持續追蹤總統蔡英文「論文門」的美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森(Michael Richardson)早於2018年時就指出,在台灣民政府秘書長林志昇與妻子林梓安遭桃園地檢署搜索並起訴後,海爾立即展開媒體宣傳,呼籲解除對他們的起訴,並在台灣民政府的贊助下,在美國節目Roll Call Live上直言他們與台灣民政府之間的關係,「TCG(台灣民政府)就是Global Vision Communications的客戶」。

林志昇2008年2月成立「台灣民政府」,3年後在農地興建「台灣民政府」中央會館,陸續對外謊稱「美國軍事政府將把台灣政權交還台灣民政府、台灣為日屬美佔」等,桃園地檢署於2018年7月9日搜查林位於桃園的豪宅,並1.3億元現金,房地產、帳戶也逾億元,桃檢也依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴林志昇等6人。

此外,林志昇夫妻先前早已透過美國公關公司購買時段與版面,在境外營造「台灣民政府」是受「聯合國」、「G7」、「G20」等國際組織承認假象,以「2017迎向執政年」、「2018迎向執政年」等不實話術。

