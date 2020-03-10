美股慘慘慘，但亞股表現淡定，台股開低重跌後快速回穩，外資賣超及匯出趨緩，尤其投信海外獲利續匯入，激勵新台幣強勁走揚，一舉升破30元大關，終場漲幅收斂至分，終結連二個交易日貶勢，收在30.036元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量億美元。

外匯交易員指出，美股慘摔至啟動熔斷，道瓊狂洩逾二千點，但亞股在大陸正向訊息支撐下，開低後紛紛反轉收紅，台股也回到「萬一」之上，新台幣受激勵勁揚，加上投信匯回資金，出口商恐慌拋匯，盤中最多大漲1.83角之多，又來到2字頭。但進口商、散戶也順勢進場買匯撿便宜，還有老大（央行）尾盤稍稍調節了一些，因此還是守住30元大關。

外匯交易員認為，外資看來比前一個交易日冷靜許多，賣超台股不到百億元，畢竟全球股市都紛紛因疫情擊重挫，資金去哪裡都討不到好處，不如留在現金股利殖利率居高的台股，基本上會出去的昨天差不多都閃了。後續外資動向還是受疫情牽動，決定新台幣短線是升或貶。

(工商 )