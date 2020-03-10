在經過近日油價狂瀉、歐美股市崩跌後，霸菱首席全球策略師柯睿思博士表示，一個成功的投資策略將會先了解新型冠狀病毒的蔓延和抑制趨勢，並對經濟和金融損失做出更實際的估計。最重要的是要找出一種方法來克服恐懼！

柯睿思引用美國總統富蘭克林·羅斯福(FranklinRoosevelt)在大蕭條時期時說過的話表示，「我們唯一要擔心的就是恐懼本身」！恐懼可能是一種莫名其妙、喪失理智的、毫無根據的恐慌，它把人轉退為進所需的種種努力化為泡影。

柯睿思表示，大多數時候，投資者可以熱衷地凝視他們的螢幕、在工作表格上花費大量時間，並根據數據、分析和預感做出合理的買賣判斷。但是隨著新型冠狀病毒的頭條新聞越來越多，投資分析師們必須和腦海當中嘈雜的聲音抗衡。首先，他們必須設法了解傳染病和死亡率的新動態，以預測疾病可能傳播的程度。 其次，他們必須評估人們越來越擔心此疫情會影響到增?和收入。第三，也是最難的是，他們有自己的情緒要加以控制。 柯睿思也說，當然，在金融市場中，當其他所有人都在為安全著想時，恐慌有時是非常合乎邏輯的。正如羅斯福繼續說的那樣，恐懼可能是「一種莫名其妙、喪失理智的、毫無根據 的恐慌，它把人轉退為進所需的種種努力化為泡影。」

因此，柯睿思強調，一個成功的投資策略將會先了解新型冠狀病毒的蔓延和抑制趨勢，並對經濟和金融損失做出更實際的估計。這也意味著自己找到一種方法來緩和並調解頭腦中的一些雜音。

(工商 )