女星陳艾琳與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚後仍相信愛情，去年跟Alex(顏庭笙)登記結婚，同年底迎接寶貝女兒「巧巧寶」到來，從她分享的照片中，看得出來一家三口忙碌卻幸福，而她昨跟網友互動時，意外曝光「約過炮」的往事，事後解釋立場，認為此事在感情世界中，「算是單純的事了」。

陳艾琳回應網友提問。(翻攝自陳艾琳IG)

昨陳艾琳在IG跟網友玩你問我答，有網友說自己是沒辦法接受交往對象有過約炮史，抱怨「最近發現他幾年前有前科，而且問了還是不全盤承認」，沒想到陳艾琳沒安慰對方，卻回答：「我也約過，那妳會討厭我嗎」，而她這番話意外造成迴響，讓她今天再度於IG限時動態po文，表示：「還是有必要說說立場」。

陳艾琳認為，在沒欺騙、出軌的情況下，「成年人有性需求是很正常的，約好發生性行為，不偷不搶不騙，坦蕩磊落」，認為這在複雜的感情世界中，算是「單純」的事情，嘆畢竟很多人為了發生性行為、想發生性關係，「偷拐搶騙的事情層出不窮」。

至於該網友說很在乎另一半過去的情史，陳艾琳認為這是每個人的自由，但「像我和顏(陳艾琳老公)對彼此的過去瞭若指掌，那是因為我們彼此不會用過去去斷定彼此的現在」，畢竟講白一點，「妳要是囉哩囉嗦，我想沒有男生會敢跟妳完全坦誠，又妳認為符合妳的標準的，也許隱藏得更多」。

(中時電子報)