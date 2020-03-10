病患經超音波導引抽吸後的膿液。（活力得提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情，慢性病及老年人恐是高風險族群。高雄1名罹患糖尿病的中年男子，雖然沒有外傷傷口，但因沒有控制好血糖，大腿竟然長出膿瘡，經緊急就醫住院接受手術清創，才解除可能會致命風險。

收治該名病患的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖指出，這名52歲男性患者，跛腳進診間，主訴遷移機車時，右大腿用力，導致的肌肉拉傷而疼痛數日。經檢查發現，主要壓痛點是在大腿前側，超音波檢查發現股四頭肌肌肉有撕裂傷，先以冰敷後，請病人回家好好地休養冰敷，不要劇烈運動。

不料，1周後，病人再回診，抱怨大腿依舊疼痛腫脹，李佳霖再透過骨骼肌肉超音波檢查發現，上次大腿股四頭肌肌肉斷裂處已經有液體堆積，經超音波導引抽吸，竟抽取出膿液，經細菌培養證實是金黃色葡萄球菌感染。

李佳霖指出，患者大腿並沒任何傷口，為何會讓細菌跑入肌肉斷裂處？之後，因抽血檢查發現，糖化血色素高達11.5％（正常值為4-6％），追問之下，病人的生活習慣極不正常，從來沒好好地控制過血糖，這讓他的身體組織都一直泡在高濃度的糖水中，導致原本就在人皮膚上的細菌容易經由血液循環跑至受傷處，導致膿瘍的產生。

「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力則表示，糖尿病會降低身體的免疫系統功能，也會因為神經及血管的變化，增加感染的機率。尤其是血糖控制不佳的病人，是可以被歸類為免疫功能低下的族群(immunocompromised)，尤其會得到平常人少見的伺機性感染。

李佳霖提醒，罹患糖尿病的病人，平常要多忌口，維持規律運動習慣，適度的運動會刺激體內負責細胞免疫的T細胞，進而增強本身免疫力，抵抗外來病原體。適度的運動也能降低胰島素的阻抗性，進而把血糖控制好，調控好免疫功能，減少感染的風險。

(中時 )