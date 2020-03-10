隨著5G競標落幕，也宣告台灣即將邁入到「5G元年」，今(10)日台灣之星正式宣告在2019年12月達成單月營業利益轉正里程，同步也公布2019年全年營運成績：總營收131億，行動服務營收107億、市場唯一正成長，EBITDA破30億，年增高達526倍並連續兩年全年正數，營業利益單月轉正、全年較5年前4G開台時改善超過35億，迎戰5G元年，台灣之星今日也順勢宣布「5G早鳥無痛升級方案」，只要申辦目前4G資費方案，月租599元起，一律享上網+網內雙飽的「5G免費體驗」，並且還可擁有「升級時間選擇權」，瞄準5G嘗鮮用戶，電信業5G資費大戰也以另一種形式率先開打。

台灣之星總經理賴弦五表示，走過開台五週年，台灣之星營運成績持續躍進，從大幅落後三大電信的起跑點，2017年晉升「電信第四」，過程中我們帶來了市場有效競爭，為全台所有消費者創造了前所未有的競爭紅利。展望2020年，賴弦五表示，台灣之星將挑戰全年自由現金流量轉正並逐步朝向獲利目標邁進，在此同時，伴隨5G競標告一段落，我也要感謝股東們長期以來的大力支持，讓台灣之星能在5G競標中取得關鍵3.5GHz黃金頻段40MHz，對比初入4G電信產業之時，台灣之星的體質已不可同日而語，迎向5G元年，台灣之星已蓄勢待發。

台灣之星今也趁勢宣布「5G早鳥無痛升級方案」，即日起，只要申辦目前的4G資費方案，月租599元起，一律享上網+網內雙飽的「5G免費體驗」，並且還可擁有「升級時間選擇權」，開台後再隨時線上登入、一鍵啟動「5G免費體驗」，體驗時間依申辦資費及年資計算。此外，台灣之星也把搭配手機的「領機時間選擇權」還給消費者，「現在拿」市面上的4G/5G手機，除享原資費優惠外，專案價最高折20,600元；「開台後拿」5G手機，除享前述優惠外，考量消費者等待的不便，加重補貼祭出「早鳥預約禮」，手機最高再多折6,000元。以三星Galaxy S20為例，搭配月租999元資費方案，現在拿手機，專案價20,990元起，開台後拿手機再折6000元，手機最低14,990元，同時，對於願意將就目前市場上有限5G手機選擇的消費者，台灣之星也加碼延長「5G免費體驗」時間，月租599/799元用戶延長至1年、月租999元以上用戶直接升級綁約期間「5G免費全體驗」。

此外，迎接5G的到來，台灣之星也同步發表全新「5G標誌」，結合T Star的「T」，以「X」為主體帶出5G世界的三種意涵—「未知Unknown」、「合作Collaboration」與「加乘Multiple」，此外，「X」也能變化成為象徵5G串接生活、科技與人文等應用的「連結」，運用在台灣之星的各種視覺；目前，台灣之星首家「5G形象店」已正式推出。

(時報資訊)