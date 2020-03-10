臻鼎-KY(4958)與先豐通訊(5349)董事會通過股份轉換案，臻鼎-KY以普通股0.2股換先豐通訊1股，取得先豐100%股權，本案暫訂109年11月11日為股份轉換基準日，股份轉換後，先豐將成為臻鼎-KY持股100%子公司，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，兩家公司無論在產品、客戶、產能、製造及資源皆具互補性，合併後將可達成臻鼎-KY提供客戶一站式購足服務目標，有助公司打世界盃。

新冠肺炎疫情全球肆虐，PCB廠積極復工，亦傳出整併佳音，臻鼎-KY及先豐通訊經過長達4個月的談戀愛，今天雙方董事會通過股份轉換案，這也是繼欣興(3037)合併全懋之後，台灣PCB產業再次購併。

沈慶芳表示，先豐長期專注高速數位運算、高頻微波、高散熱電路板、IC載板相關技術研發，產品主要應用在車用、資料運算儲存及通訊服務等領域，目前全球車用雷達板有一半年客戶在先豐手上，不過，雖然先豐有好的團隊，卻因產能規模較小，常常無法接到大訂單，臻鼎-KY在製造、管理及財務可以協助先豐，且臻鼎-KY沒有台灣廠區，兩家公司合併，可望充份發揮綜效。

根據雙方決議，此次換股比例暫訂為臻鼎-KY普通股每0.2股換先豐通訊普通股1股，臻鼎-KY發言人凌惇表示，換股比例依據近期市場價格及雙方公司財務資訊，並徵詢外部獨立專家意見，依雙方股份30天、60天及90天均價計算，先豐換股溢價率約4%到8%，臻鼎-KY預計增資發行新股共計普通股4481萬9274股給先豐持股股東，本案暫訂109年11月11日為股份轉換基準日，待先豐股東會通過並經主管機關核准及股份轉換完成後，先豐將成為臻鼎-KY百分之百持股的子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃，後續並將撤銷公開發行。

沈慶芳強調，公司身為PCB龍頭，以提供客戶一站式購足(One ZDT)核心強化多元產品組合，為客戶創造完整解決方案需求，此次透過股份轉換取得先豐100%股權，將可強化臻鼎-KY在車用與高頻領域技術，發揮雙方研發技術及產品線互補優勢，並加深與世界級汽車及通訊廠合作，有助於臻鼎-KY打世界盃。

(時報資訊)