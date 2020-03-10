受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響復工進度，力達-KY(4552)2月合併營收0.43億元，月減85.8％，年減86.4％；累計前2月營收為3.4億元，年減56.5％，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別為29.1％、54.9％及13.6％。

公司指出，新型冠狀病毒肺炎疫情於春節期間爆發，營運及工廠2月工作天數大幅減少，且受到大陸整體製造業生產暫緩，產生上下游缺料及缺工影響，銷售端則受到部分出貨因城市交通管制及各省份經銷商復工進度不一而遞延出貨，惟各經銷商(除重度疫情區外)，已陸續於2月底復工，3月將逐步恢復正常出貨。

力達位於福建泉州及江西九江的兩個廠區皆已取得當地主管機關核准，已全面復工，近期持續與客戶研討疫情過渡期的因應之道，如加強經濟型產品的電商網路宣傳及銷售。另外，預期今年仍有大陸生產基地向外遷移現象，會積極爭取外銷轉單機會。3月出貨量可望逐步回溫，配合大陸政府大興提振內需措施，及整體工廠復工率提升，生產設備需求可望逐漸回復正常軌道。

力達今年目標預計再提升螺桿機的銷售比重至近6成，螺桿主機自製進度力拼達整體螺桿的7成，貢獻產品毛利率，並持續推廣E系列螺桿機及兩級壓縮螺桿。

(時報資訊)