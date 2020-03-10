台中市府法制局考量新冠肺炎疫情，避免大型群聚活動傳染，「中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會」改為線上直播。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市法制局設計線上簽到、簽退稽核機制，讓參與線上直播的市府員工，取得公務人員終身學習時數，省時安全又方便。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

臺中市府法制局10日與中華民國臺灣法曹協會及裁判時報雜誌社，合辦「中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會」，考量新冠肺炎疫情，避免大型群聚活動傳染，改為線上直播，讓對該議題有興趣民眾透過「臺中市政府法制局」或「元照出版」臉書粉絲專頁觀看，法制局還設計線上簽到、簽退稽核機制，讓參與線上直播的市府員工，取得公務人員終身學習時數，省時安全又方便。

法制局指出，市府基於地方環境與市民健康，近期對臺電臺中火力發電廠超量燃燒生煤行為開罰，卻也引發環保署撤銷市府環保局行政處分，關切《臺中市生煤及石油焦管制自治條例規定》中央諸多主動作為，是否對地方自治權限造成干預？是否合法、適當？成為這場「中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會」討論焦點。

「中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會」，由中華民國臺灣法曹協會理事長、前司法院副院長蘇永欽擔任主持人，邀請前司法院大法官林錫堯、前司法官學院院長林輝煌、東吳大學法研所兼任教授李念祖、臺灣大學政治學系教授黃錦堂、東吳大學法律學系教授陳清秀、謙眾國際法律事務所律師周宇修等學者專家參與座談。

主持人蘇永欽指出，民主政治時代，中央政府和地方政府間垂直的分權，應該要好好處理，該座談會議題涉及憲法、地方制度法、行政程序法及地方自治條例等重大層面，非常有意義。

與談人林錫堯對於《行政程序法》第117條規定，認為上級機關介入行使撤銷權，應以原處分機關能行使撤銷權，經過指示而仍不行使，抑或有情況急迫時，始得為之。

另名出席的與談人林輝煌說，在我國有關中央和地方的權限爭議，論述雖然很多，但共識卻很少；地方自治是一種制度性保障，中央與地方的分權，並非政治問題而是法理問題；中央與地方是夥伴關係、不是上下級機關。

與談人李念祖從憲法角度出發，指出憲法的精神是在保障地方自治，而非消滅地方自治，地方政府作為地方公法人，辦理自治事項應享有自主權，僅於辦理委辦事項時，中央機關方對於地方機關才有比較大的指揮監督餘地。

此外，《地方制度法》第75條第2項竟允許中央機關得撤銷、變更、廢止或停止地方機關執行自治事項，與「自治」核心概念有所違背。

出席座談會的黃錦堂表示，在地方立法上，有所謂「上乘」或「橫出」規定概念，讓地方可以在中央立法框架下，有自主形成的空間。

與談人陳清秀強調，中央地方間很多是共同辦理事項，中央為基本性立法，地方為補充性立法；中央對自治事項為統一立法，兩者都有行政管轄權，若地方制度法找得到依據，應該是自治事項。

他指出，《地方制度法》是行政程序法的特別法，該案比較不適宜用行政程序法撤銷；中央機關依《行政程序法》第117規定的撤銷和行政救濟之間的關係，應本與夥伴關係，友善的來處理，並應符合比例原則而且也可以考慮先進行行政指導。

與談人周宇修則提出新北市「八仙塵暴案」，地方政府的行政處分如果被撤銷的話，地方政府本身應該是可以被賦予有訴訟權能的，但可惜該案在行政法院並未被明確澄清。

臺中市法制局長李善植表示，與會學者專家除對於自治事項或委辦事項的認定、中央對地方自治監督的密度、中央主管機關撤銷地方行政機關所為行政處分之正當程序、地方機關的救濟可能性、地方自治法規函告無效對行政處分的影響等議題，提出精闢之看法，並針對直播線上之提問予以回應，相關見解均可提供各級政府作為施政的參考。

(中時 )