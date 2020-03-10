鄰長家長獨留84歲的老母與小孫女，滯留期間由鄰長的姊姊輪流回來照顧。（吳建輝攝）

彰化一名鄰長今年春節因為岳父重病，帶著湖北籍的太太返回湖北探病，卻因為新冠肺炎疫情困奏湖北，今天傳出鄰長夫妻將在今天返台，當地里長證實，鄰長與鄰長妻確定今天下午班機返台，鄰長在台灣的老母親，也相當開心，說期盼一個多月終於要返台，感謝政府與縣長的協助。

該鄰長因為岳父病危，年前帶著太太遠赴中國湖北，但新冠肺炎疫情影響，當地限制出入，在中國滯留一個多月今天將返台，鄰長也透過電話表示，夫婦倆身體都相當健康，沒有任何問題，返台後會配合政府政策，只希望能盡早結束這鬧劇。

里長表示，鄰長夫婦原訂上５日返台，但疫情影響滯留當地，鄰長也會固定跟里長聯絡，表示當地都好，只是無法外出，聽聞他們要回來了，一早就打電話跟他們確認，鄰長夫婦已經在機長完成檢疫，確定今天下午的班機返台。

鄰長媽媽表示，盼了一個多月終於盼到兒子返台，雖然返台後還需要隔離14天，但至少回到台灣了，台灣相對安全，也謝謝大家的協助；鄰長姐姐表示，弟媳娘家在湖北郊區，家中有養雞鴨牲畜，也有種植蔬果，自給自足沒有問題，只擔心弟弟何時能返台。

(中時 )