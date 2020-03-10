晶華酒店（2707）2月營收3.79億元、月減44.89％，年減29.03％。晶華累計今年前2月營收為10.67億元、年減9.15％。

晶華2月營收減少，主要是受新冠肺炎疫情的影響，全球商務旅遊中斷和韓國及日本疫情升高，以致大台北地區觀光業營業額大幅減少。另餐飲部也因大型宴會春酒及喜宴延期或取消導致收入縮減。

不過，晶華集團旗下大台北地區以外的酒店則因寒假延長造成國內旅遊需求大增、加上適逢228連假旺季，減少了對酒店營運的衝擊，進而帶動整體業績表現逆勢成長。

展望後市，無畏疫情干擾，晶華推出各項住房餐飲行銷活動，讓消費者依舊能安心便利的享受五星級設施與服務，進一步鞏固市場占有率。繼台北晶華酒店推出「買6000，送8000」住房專案，短短3天內即創造超過200間訂房紀錄後，集團旗下包括晶英、晶泉丰旅以及捷絲旅等12家酒店也全面跟進，以超額回饋的方式，包括台北晶華餐飲與麗晶精品消費抵用券等，讓旅客們在前往全台各地歡度假期之後，還可以回到台北享受晶華酒店豐美的餐飲饗宴，並體驗麗晶精品尊榮的購物服務。

而台北晶華更釋出全台北市唯一擁有戶外露臺與落地窗客廳的雲天露臺客房，推出包含野餐服務的「城市度假專案」，把陽光綠地、吃飽睡足、盡情購物等度假元素通通包入住房專案當中。以餐飲著稱的台北晶華與台南晶英酒店，亦順勢強打有名廚手藝加持的五星外帶外送餐點、養生煲湯與會議／宴會／婚宴外燴服務，帶動家庭主婦、外食族與各大公司行號的訂購熱潮。

此外，晶華酒店集團旗下各酒店也在抗疫期間提前進行本年度預定的客房整修工程與深層保養清潔，同時研擬全方位的員工培訓計畫以持續提升品牌優質形象。

晶華酒店表示，所屬麗晶精品在3月份即將迎來三宅一生（Issey Miyake）進駐，4到6月份也將有不同品牌陸續開幕，而結合酒店餐飲與住房資源、提供吃喝玩樂一站式服務的城市度假體驗與針對忠誠顧客推出的客製化服務，使得麗晶精品在1、2月的業績依舊能逆勢成長。在新的一季，晶華期望能積極的以創新的行銷策略開發新的客源、持續提升客房餐飲設備，提高食品安全的作業管理，不斷優化服務品質、落實能源節約政策，降低直接成本提升競爭力，以飯店業界龍頭地位引領觀光產業平穩度過此非常時期，並在疫情過後迅速回溫，維持營收佳績，保持海內外市場占有率。

面對疫情，晶華國際酒店集團即全面啟動防疫措施確保顧客與員工的健康，目前更啟動「防疫2.0」計畫，於停車場入口即測量駕駛和所有乘客的體溫，甚至在台北晶華酒店大門口測量計程車司機的額溫，以保障從酒店搭車的賓客安心無憂。此外，所有的外帶餐點皆附有安心小卡，除了詳實記錄餐點製作時間與食用建議，廚師與打包人員皆簽名以示負責。而酒店內設置的專業「食安實驗室」也增加各餐廳的餐點留樣查驗次數，以確保民眾食的安全。

為全面防疫確保消費者安心，台北晶華酒店防疫措施包括：

1.全體同仁與外包廠商在進入館內值勤前均需測量體溫，值勤時則須全程配戴口罩。

2.酒店、商場、停車場各出入口處均設有額溫測量站，服務同仁會為前來住房、用餐及購物的貴賓測量額溫，如發現有發燒、咳嗽等症狀，立即規勸就醫，依主管機關規定辦理。

3.酒店、商場、停車場各出入口及餐廳現場全面設有酒精消毒機提供貴賓使用。

4.全面升級本棟建築物內的消毒與清潔工作，使用專業消毒劑定時清潔公共區域，包括洗手間、電梯，門把、按鈕以及餐廳桌面、傢俱、地面等。

5.酒店內建置的專業「食安實驗室」已增加各餐廳的餐點留樣查驗次數，以確保民眾食的安全。

(工商 )